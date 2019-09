Barcellona, uno degli inizi di Liga peggiori di questo secolo: ma una volta…

Barcellona, così non va. Nella terza giornata di Liga, infatti, i blaugrana di Valverde sono stati fermati sul 2-2 in casa dell’Osasuna, portando il bottino di punti a 4 sui 9 disponibili (avevano precedentemente perso con l’Athletic Bilbao e vinto con il Betis). Come riportano i giornali spagnoli, si tratta della peggiore partenza in campionato da parte del Barça per quanto riguarda il secolo in corso, ossia dal 2000 in poi. Ma in altre due occasioni, negli ultimi vent’anni, è capitato di raccogliere così poco: la prima di queste è assai ben augurante, poiché parliamo della stagione 2008-09, che per Messi&Co. rimane nella storia per la straordinaria conquista del Triplete. La seconda, invece, risale al 2011-12, quando però fu il Real Madrid di José Mourinho a interrompere il dominio di tre anni in Liga da parte del Barcellona. Mister Valverde è stato contestato per questo avvio ed è chiamato immediatamente ad una inversione di rotta.