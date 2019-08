Barcellona, Valdes ritira la squadra da un torneo: “Rischioso per la salute”

Non è la prima volta che Victor Valdes sorprende gli appassionati. Lo ha fatto per tanti anni difendendo la porta del Barcellona, sorprendendo tutti con incredibili parate. Poi si è ripetuto annunciando il proprio ritiro dal calcio giocato senza cercare particolari attenzioni. Infine, ora, da tecnico delle giovanili del club blaugrana, ha stupito gli addetti ai lavori per la sua decisione di non far scendere in campo i suoi ragazzi nella finale per il terzo posto nella Youth Otten Cup. Una scelta coraggiosa, di cui si è assunto ogni responsabilità, come confermato dal comunicato del Barcellona: “Ho preso la decisione personale, come il massimo responsabile del mio gruppo di giocatori, di non disputare la gara che avrebbe deciso il 3 ° o il 4 ° posto nel torneo della Youth Otten Cup questa mattina. La mia scelta si basa esclusivamente sulla salvaguardia della salute dei miei giovani giocatori. Non siamo soddisfatti dell’organizzazione in termini di tempi di riposo tra le varie partite: oggi dopo essere stati eliminati in semifinale, non c’è stato spazio per il recupero. Ci è stata concessa solamente un’ora tra una gara e l’altra. Inoltre, aggiungiamo un abbigliamento insolito per la loro età e per il tratto pre-stagionale in cui ci troviamo.

Senza ulteriori indugi, voglio dire che, dato l’elevato rischio di lesioni alla mia squadra o qualcosa di più grave a livello cardiaco, che si sarebbe potuto verificare se non avessi preso questa decisione, mi assumo tutta la colpa e la responsabilità per ciò che ciò potrebbe aver generato. Cerchiamo di più per i giocatori e lo spettacolo. Per il momento, secondo me, che non ha prevalso nulla di tutto ciò, ma proteggerò sempre la mia squadra, indipendentemente dalle conseguenze”.