Barcellona, Valverde ammette: “Siamo abituati a giocare con Messi, ma quando non c’è…”

Tutti si aspettavano un esordio migliore da parte del Barcellona. Ma la prima gara de La Liga ha visto l’Atletico Bilbao imporsi per 1-0 al San Mames. Aduriz ha punito i campioni in carica già privi di Messi e senza Suarez, uscito per infortunio.

Al termine della gara, come riporta Marca, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha tratto le proprie conclusioni sul ko.

MATCH – “Dobbiamo essere più aggressivi, giocare nella metacampo rivale sempre. Nel secondo tempo abbiamo dominato e avuto le migliori occasioni ma con Aduriz in campo dovevamo stare più attenti. Non importa cosa abbiamo fatto nelle preseason, adesso ci sono le gare importanti. Dobbiamo fare meglio”, ha detto l’allenatore.

ASSENZE – Un Valverde che non si nasconde e ammette: “Siamo abituati che certe situazioni le risolva Messi. Quando non c’è dobbiamo saper gestire la sua assenza. Suarez? Ha subito un infortunio muscolare al gemello. Dobbiamo aspettare i test per capire se è grave”. E sull’esordio in Liga di Griezmann: “Giocare a sinistra per un mancino non è male vero? A prescindere dalla posizione in campo, se domini la partita puoi giocare e muoverti liberamente. Devi entrare nella partita a prescindere dalla posizione che hai…”, ha concluso Valverde.