Barcellona, Valverde: “Clasico? Siamo pronti. Abbiamo anche avuto un giorno di riposo in più…”

Vigilia del Clasico. Barcellona e Real Madrid, nella serata di domani, si sfideranno in una gara particolarmente importante per la classifica. Queste le parole del tecnico blaugrana Ernesto Valverde in conferenza stampa raccolte da AS.

GARA – “Siamo ancora agli inizi, ci sono ancora molte partite da giocare. Entrambe le squadre vorrebbero essere davanti al termine della partita, ma qualunque cosa accadrà saremo molto vicini. Noi siamo concentrati su ciò che dovremo fare in campo. Arriviamo alla partita con la stessa situazione in classifica. La tradizione? Ultimamente abbiamo fatto bene soprattutto in trasferta. Qui il Real solitamente gioca bene, affrontando le partite con intensità. Loro hanno avuto un giorno in meno di riposo? Questo ovviamente ha delle influenze e per noi è un piccolo vantaggio”.

EXTRA-CAMPO – “Sappiamo ciò che viene detto al riguardo, ma noi siamo pensiamo solamente ai novanta minuti in campo: questa è la nostra unica preoccupazione. Rinvio? Io ero favorevole a giocare”.

BARCELLONA, DE JONG: “CHI AFFRONTA MESSI E’ SEMPRE PIU’ NERVOSO…”