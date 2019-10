Barcellona, Valverde: “Il lunedì tocchiamo il fondo, il mercoledì siamo eroi: serve equilibrio”

Il Real Madrid vince col Granada 4-2 e allunga in vetta, il Barcellona è chiamato a vincere per rimanere lì, attaccato, a distanza di 2 punti. Domani sera, domenica 6 ottobre, la sfida al Siviglia, ed ecco le parole nella conferenza stampa della vigilia da parte di Ernesto Valverde: “Contro il Siviglia sono sempre partite molto intense, hanno cominciato molto bene in trasferta. Stanno bene, hanno fatto buone cose col Madrid anche se hanno perso, la ritengo per noi una sfida fondamentale per recuperare alcuni dei punti che abbiamo perso in precedenza. Siamo tutti lì in cima alla classifica, racchiusi da pochi punti, bisogna cercare un equilibrio emotivo: il lunedì tocchiamo il fondo, mentre il mercoledì veniamo considerati degli eroi”.

E ancora, Valverde: “Ansu Fati sta bene, Jordi Alba è ancora in dubbio e vedremo chi schierare a sinistra. Sia Semedo che Sergi Roberto hanno fatto bene anche quando sono stati schierati in quel ruolo, nei casi di necessità”.