Barcellona, Valverde incorona De Jong: “Un ottimo acquisto”

E’ un Ernesto Valverde soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti al termine della gara amichevole vinta per 4-0 contro il Napoli. Queste le sue parole raccolte da Marca.

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato con intensità creando numerose occasioni. Gli attaccanti hanno trovato il gol e questo è positivo. Abbiamo avuto un buon equilibrio tra attacco e difesa”.

GRIEZMANN – “Gli attaccanti si nutrono del gol, siamo contenti per lui. Ci sta dando molto ed avere un attaccante d’area come lui è per noi un vantaggio. E’ un profilo diverso, Coutinho ad esempio è più un centrocampista”.

DE JONG – “A centrocampo abbiamo molti giocatori, oggi lui ha dimostrato di essere un grande calciatore: penso sia stato un ottimo acquisto”.

MESSI – “Sta recuperando, ma non se sarà disponibile per l’inizio della Liga”.