Barcellona, Valverde: “La condizione fisica? Molti la usano solo per giustificare i loro problemi…”

Un inizio di stagione difficile per il Barcellona, che, nelle prime quattro gare di campionato, ha conquistato solamente dieci punti. I blaugrana, nella giornata di domani, saranno attesi dalla trasferta sul campo del Getafe, con la gara che è stata così presentata dal tecnico Ernesto Valverde in conferenza stampa.

GETAFE – “Il Getafe è una squadra disciplinata, difficile da affrontare. Sarà una partita simile a quelle degli ultimi anni”.

MESSI – “Non so come sta, spero torni presto. Comunque non è un infortunio grave”.

ANSU FATI – “Io vorrei che restasse con noi il più a lungo possibile. Vedremo cosa succederà con le convocazioni delle nazionali”.

CONDIZIONE FISICA – “E’ un argomento a cui non do molta importanza. Molti lo usano come giustificazione ai loro problemi. Noi stiamo bene e non voglio puntare il dito con quanto fatto nel precampionato”.

DIFFICOLTA‘ – “Questo, per quanto riguarda gli infortuni, è il momento più complicato da quando sono qua. I risultati non stanno arrivando come vorremmo: ovviamente vorremo essere primi, ma dobbiamo essere bravi a reagire”.