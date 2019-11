Barcellona, Valverde: “Mai mi hanno proposto di ridurre lo stipendio per far firmare Neymar”

Non solo il Real Madrid con il Betis, domani – sabato 2 novembre – torna anche la Liga: il Barcellona sarà ospite del Levante, ecco le parole in conferenza del tecnico blaugrana Ernesto Valverde: “Il Levante ha molte soluzioni offensive, in genere cerca di attaccare con molti giocatori e se riescono a partire in contropiede sono letali. È vero che vivono un momento di instabilità dal punto di vista dei risultati, ma contro la Real Sociedad sono tornati a essere riconoscibili. Noi non abbiamo iniziato benissimo, soprattutto fuori casa, ma è anche vero che non siamo stati molto fortunati”.

Piqué, qualche giorno fa, ha detto che tutti al Barcellona erano disposti a ridursi lo stipendio pur di permettere a Neymar di tornare in blaugrana: “Non ero a conoscenza di questo aspetto e a me non è mai stato chiesto di ridurre l’ingaggio per favorire la firma del brasiliano”.

Piqué, inoltre, è molto attivo sul fronte Coppa Davis, essendone il proprietario, per cui molti lo criticano perché pensano che sia qualcosa che lo stia distraendo troppo: “Non è una cosa nuova per lui, non devo preoccuparmene. Se vedrò che lo deconcentra, allora interverrò…”.