Barcellona, Valverde: “Polemiche sul VAR? Non finiranno mai, alla fine è l’arbitro che decide…”

Non accennano a placarsi le polemiche del post Clasico, terminato sul punteggio di 0-0. Il Real Madrid, in particolare, si è lamentato per il mancato utilizzo del VAR. Sull’argomento, alla vigilia della sfida con l’Alaves, è intervenuto l’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde in conferenza stampa.

POLEMICHE – “Le polemiche non sarebbero terminate con l’utilizzo del VAR. Le controversie fanno parte di questo sport. Il VAR può dare una mano, ma chi fischia e chi decide, alla fine, è l’arbitro. A volte si lamentano alcuni, altre volte altri. Anche nel 2020 sarà così. La prossima settimana toccherà a un’altra squadra protestare, ci sono già stati diversi club che lo hanno fatto. Tutto questo continuerà: nessuno è infallibile”.