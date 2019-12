Barcellona, Valverde via a fine stagione? Si pensa a Thierry Henry

Il Barcellona, secondo il giornale spagnolo Sport, starebbe già pensando a chi affidare la panchina dalla stagione 2020-21 al posto di Ernesto Valverde. Spunta il nome di un ex blaugrana, Thierry Henry, che in questo momento sta allenando nella MLS americana il Montreal Impact, dopo l’esperienza poco positiva al Monaco, in Ligue 1. Il francese, classe 1977, come detto fu già al Barça, ma ovviamente da giocatore: tre stagioni dal 2007 al 2010, un totale di 49 reti in 121 presenze, comprendendo ogni competizione, vincendo una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per club, 2 Liga, una Coppa di Spagna, una Supercoppa spagnola. Thierry è peraltro il miglior marcatore di sempre della Nazionale francese con 51 gol, secondo invece nella classifica all-time di presenze dei Bleus (123).