Barcellona, via libera Ter Stegen: pronto rinnovo fino al 2025

Marc-André ter Stegen e il Barcellona ancora insieme. A lungo. Le parti avrebbero, finalmente, trovato l’intesa per il prolungamento del contratto che stava incominciando a dare qualche problema ad entrambi.

L’estremo difensore tedesco, sempre più decisivo per i catalani, avrebbe dato il via libera per le prossime cinque stagioni. Come si legge sulla prima pagina di Sport di oggi, infatti, i blaugrana sarebbero pronti a proporre altri 5 anni di contratto al giocatore e portare il rapporto col tedesco fino al 2025. Ter Stegen, si legge dal periodico, ha dato l’ok e punta a vincere tutto con il Barcellona, magari ad iniziare dalla Liga in questa stagione.