Barcellona, Vidal bacchetta Dembelé: “Deve pensare solo al calcio se vuole crescere…”

Ousmane Dembelé è uno dei giocatori più discussi in casa Barcellona. L’attaccante francese, con la maglia blaugrana, ha tenuto fin qui un rendimento altalenante ed è reduce dall’espulsione rimediata nella gara contro il Siviglia. Su di lui, a L’Equipe, si è soffermato a parlare il compagno di squadra Arturo Vidal.

DEMBELE‘ – “Ha un talento enorme e quando raggiungerà la maturità si rivelerà molto importante sia per il Barcellona che per la Francia. Deve iniziare ad ascoltare il suo corpo, lavorarci per evitare infortuni. Deve pensare solamente al calcio se vuole essere il migliore: deve pensarci mentre mangia e quando va a dormire. Con lui parlo molto, è un’ottima persona. Si sta evolvendo e deve continuare così”.