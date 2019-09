Barcellona, Vidal è un caso. Valverde: “Non giocano 11 centrocampisti”

Il casa Barcellona tiene banco il caso di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non sembra particolarmente soddisfatto del minutaggio in queste prime partite, in cui il tecnico Ernesto Valverde ha fatto altre scelte. L’ex Juventus potrebbe finire sul mercato per cambiare squadra e ritrovare spazio. Queste voci sono state riportate all’allenatore durante la conferenza stampa. L’allenatore spagnolo ha commentato: “Non ho idea di cosa accadrà in futuro, abbiamo tanti giocatori a centrocampo, e tutti loro sapevano di questa situazione. Purtroppo ancora non ho trovato la formula per giocare con undici centrocampisti assieme”. Una risposta piccata che chiude per il momento la polemica.