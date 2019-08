Barcellona, Vidal verso l’addio: non convocato per la prima giornata di Liga

Arturo Vidal sempre più distante dal Barcellona. Il centrocampista cileno non compare nella lista dei calciatori convocati dal tecnico Valverde per il primo impegno stagionale ne La Liga dei blaugrana contro l’Atletico Bilbao.

Dopo le parole dell’allenatore dei catalani che avevano messo in guardia il cileno per il suo utilizzo in stagione, ecco un altro chiaro segnale: Vidal non rientra nelle prime scelte del Barcellona. Chiuso anche dall’arrivo di de Jong, l’ex Bayern Monaco e Juventus potrebbe presto partire.

Sul classe ’87 anche l’Inter nonostante dalla Francia, Le Parisien parli addirittura del suo inserimento per arrivare a Neymar del Paris Saint-Germain in un’offerta che prevede anche Coutinho e 60 milioni di euro in favore dei parigini.