Barcellona, Xavi ci crede: “Liga? Se il Real perde qualche punto in queste due settimane…”

Il mister blaugrana dopo la vittoria sul Levante

Redazione ITASportPress

Un gol di Luuk de Jong nel recupero ha permesso al Barcellona di andare a sbancare il campo del Levante. 2-3 il risultato finale per i blaugrana di mister Xavi che al termine della sfida ha detto la sua anche sulla corsa per il titolo di campione di Spagna che vede sempre il Real Madrid in vetta solitaria.

Come riportato da Marca, Xavi ha analizzato la partita vinta ma anche il cammino che attende i suoi senza sottolineare come un pizzico di speranza per la vetta de LaLiga ci sia.

SE IL REAL ... - "Il primo tempo non è andato per niente bene. La squadra sembrava mentalmente e fisicamente stanca. La partita di giovedì si deve essere fatta sentire. Siamo stati molto meglio nel secondo tempo. Ad ogni modo è stata una gara molto difficile, ma siamo riusciti a prendere i tre punti che definirei d'oro", le parole di Xavi. Sul campionato: "Il campionato è molto difficile perché il Real Madrid non perde. Hanno partite difficili, proprio come noi. Se perdono punti in queste due settimane, forse possiamo credere in qualcosa di più...".