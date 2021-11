Barcellona, Xavi fa la lista della spesa: un big del Liverpool tra le richieste

Il Barcellona guarda con attenzione al mercato estivo 2022 e Xavi mette nel mirino un big del Liverpool

La stagione non è iniziata nel modo migliore per il Barcellona. In campionato e Champions i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative e sono costati al tecnico Ronald Koeman l'esonero. Al suo posto, in panchina, è arrivato Xavi. Il nuovo allenatore ha le idee ben chiare per provare a invertire la rotta. Qualche rinforzo dovrà necessariamente arrivare dal mercato condotto dalla società. Secondo quanto riportato da El Nacional, il grande nome per il reparto avanzato sarebbe Mohamed Salah. Infatti pare che l'egiziano non sia in ottimi rapporti con il tecnico Jurgen Klopp e per questo motivo potrebbe lasciare il Liverpool dopo cinque stagioni. Inoltre il contratto in scadenza nel 2023 offrirebbe un'occasione decisamente ghiotta in vista della sessione estiva, quando il club inglese rischia di essere costretto ad accettare un'offerta relativamente bassa.