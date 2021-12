Barcellona, Xavi: “Haaland? Abbiamo una situazione economica difficile”

Alla vigilia della sfida contro l'Elche, Xavi è intervenuto in conferenza per parlare della situazione del suo Barcellona.

SQUADRA – Sui suoi giocatori: "Io sono l'allenatore del Barça e devo migliorare tutti i miei uomini sia individualmente che come collettivo. Non mi lamento della rosa che ho. Tutti i giocatori che ho sono dei professionisti. Per noi è difficile essere competitivi, ma credo molto in quello che stiamo facendo. Serve tanto lavoro e tempo. Al presidente ho detto quello ciò che penso sulla rosa e cosa dovremmo rinforzare nel breve tempo. La posizione in Liga è quella, siamo ottavi. Dobbiamo solo stringere i denti e credere in quello che facciamo. Dobbiamo lottare su ogni pallone in tutte le partite e cercare di vincere oltre che crescere. Non abbiamo alternativa".

CALCIOMERCATO – Sul mercato di gennaio, Xavi ha rivelato: “Valutiamo tutte le possibilità. Se prendiamo qualcuno, uno dovrà essere ceduto. Non è questo il problema principale però in questo momento. Siamo concentrati sulle partite contro Elche e Siviglia. Non possiamo regalare altri punti e dobbiamo continuare a impegnarci per ottenere risultati". Su Haaland infine: "In questo momento abbiamo una situazione economica difficile. Dobbiamo essere realisti, ma non sarà facile rinforzare la squadra con giocatori così costosi. Questa è la nostra realtà, ma vedremo cosa succederà. Sono sempre fiducioso. Io di Haaland non so niente. Tutti sarebbero interessati a giocatori come il norvegese, tutti lo vorrebbero in Liga".