Bartomeu:”Situazione Barcellona non è così grave come sembra. Sì a Superlega”

L'ex presidente del club catalano risponde alle critiche sul suo operato

GESTIONE - Sulla sua gestione al Barcellona: "Nella nota di qualche giorno fa volevamo sottolineare l'impatto che ha avuto il Covid sul club. Non in questa stagione, ma a partire da marzo 2020, quando i ricavi sono crollati improvvisamente. Da quel momento il club ha smesso di guadagnare abbastanza per continuare a pagare tutti gli stipendi. La situazione però non è così grave come sembra. Abbiamo fatto alcuni calcoli per vedere quale sarebbe stato il risultato dell'esercizio, prendendo come riferimento il 2019, un anno senza Covid. Le perdite di quell'anno sarebbero state di 50 milioni di euro. Il club non è in bancarotta. Le perdite non si riferiscono a una nostra cattiva gestione, ma sono state causate dalla pandemia, che non ha danneggiato solo il Barça, ma anche altri club".