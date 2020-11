Beckham incontentabile: vuole un big del Real per l’Inter Miami

Da calciatore ha fatto parte del Real Madrid dei Galacticos, una squadra costruita quasi interamente con campionissimi in ogni ruolo. A centrocampo spiccava il genio di Zinedine Zidane, sulle fasce c’erano Roberto Carlos e Luis Figo, mentre in attacco dominavano Raul e Ronaldo. David Beckham ha vissuto un’epopea dorata con i Blancos e vorrebbe ripercorrerla da proprietario dell’Inter Miami. Infatti l’ex fuoriclasse inglese avrebbe deciso di rinforzare drasticamente la sua squadra. E uno degli obiettivi designati è proprio un giocatore del Real: si tratta di Sergio Ramos. Lo riporta AS.