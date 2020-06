Benzema fa meglio di Puskas ma anche di Zidane e… Cristiano Ronaldo

“L’attaccante più sottovalutato della sua generazione?”. Questa la domanda che si pone su Twitter ESPN FC. Il protagonista della domanda è Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, grazie alla doppietta rifilata al Valencia nella notte, è diventato leggenda superando a quota 243 gol fatti Feren Puskas nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi per il club blancos.

Con le due reti, il francese si posiziona al quinti posto assoluto dietro a Santillana, Di Stefano, Raul e l’irraggiungibile Cristiano Ronaldo (450 reti in 438 partite). Ma il bomber, come sottolineato da ESPN FC, è molto più che un semplice marcatore. Infatti, ecco che viene ricordato come Benzema abbia messo a segno anche più assist di Zidane, ora suo allenatore, e soprattutto abbia sollevato più trofei di Cristiano Ronaldo.

A giudicare dai numeri, evidentemente, la forza di Benzema è spesso sottovalutata…