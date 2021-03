Benzema nella storia del Real Madrid: è lo straniero con più presenze. Battuto Roberto Carlos

Karim Benzema ha fatto la storia del Real Madrid. Non solo per la rete che è valsa il pareggio nel derby contro l’Atletico Madrid disputato nel pomeriggio di domenica, ma anche per un record registrato proprio in occasione della partitissima della Liga.

Benzema nella storia del Real Madrid

Come confermato anche dal profilo ufficiale della Liga spagnola, Karim Benzema è diventato il calciatore straniero del Real Madrid ad aver totalizzato il maggior numero di presenze. Grazie alla sfida nel derby contro l’Atletico Madrid, il bomber francese è entrato ancor di più nella storia del club blancos. Per il centravanti sono 371 apparizioni con i galacticos. Una in più di un’altra leggenda: Roberto Carlos, fermo a 370. Sul podio anche Marcelo a quota 366 e ancora nella rosa dei madrileni.

Con ancora una buona parte di stagione da disputare, il classe 1987 è destinato ad incrementare il suo vantaggio che, difficilmente, qualcuno potrà colmare. Non nel breve termine…