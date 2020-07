Benzema, niente Pichichi ma si consola con un altro trofeo: è il migliore del Real per i tifosi

La stagione di Karim Benzema non è passata inosservata. Il bomber del Real Madrid è stato autore di un’annata incredibile in termini di gol e assist. Una Liga vinta e una Champions League da giocarsi ma anche un premio speciale da godersi. Infatti, il centravanti francese, nonostante non sia riuscito a vincere il Pichichi, trofeo che viene assegnato al miglior marcatore della Liga, si è potuto consolare con un altro riconoscimento.

Benzema: il migliore del Real Madrid per i tifosi

“Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento”, ha detto Benzema al sito ufficiale blancos in riferimento al Premio Cinque Stelle. “Per me vuol dire tanto essere apprezzato dai tifosi. La stagione è stata particolare e sono contento di essere stato premiato. Adesso, però, c’è la Champions League e dobbiamo pensare a preparare al meglio la sfida contro il Manchester City”, ha concluso il bomber.

Benzema è riuscito a imporsi su tutti gli altri calciatori della Liga in un sondaggi al quale hanno partecipato oltre 150 mila votanti.

