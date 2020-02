Benzema-Real Madrid ancora insieme: trovato accordo per il rinnovo

Tutto confermato. Karim Benzema e il Real Madrid si legheranno per un altro anno. L’attaccante francese avrebbe rinnovato con il club blancos fino al 2022. Lo scrive As, che spiega come il bomber, seguendo la politica del club, abbia prolungato il suo accordo in scadenza nel 2021 di un ulteriore anno.

I rumors delle scorse settimane, dunque, trovano conferma anche se le parti si impegneranno ad annunciare ufficialmente l’accordo solamente al termine della stagione. Benzema ha dimostrato anche quest’annata di essere una pedina fondamentale per l’economia della squadra trascinando i blancos a suon di gol e assist.