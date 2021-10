Benzema tenta Mbappé: “Spero che un giorno scelga il Real Madrid”

Karim Benzema apre all'eventuale arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid

Il nome di Kylian Mbappé resta sul taccuino del Real Madrid. I Blancos si sono fatti avanti per l'esterno francese del Paris Saint-Germain ricevendo un secco rifiuto da parte della società parigina, anche se, al momento, il giocatore resta in scadenza di contratto. E nella prossima estate potrebbe anche decidere di non rinnovare e lasciare gratis la capitale francese. L'ipotesi stuzzica Karim Benzema, compagno di squadra in Nazionale. Lo stesso attaccante del Real Madrid ha ammesso i suoi pensieri senza troppi problemi al canale televisivo RTVE: "Bisogna rispettare il PSG ma l'ho già detto e lo ripeto se volete: spero che un giorno possa accadere".