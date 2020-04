Benzema: “Voglio continuare a scrivere la storia del Real. Chiudere la carriera al Lione? Perché no…”

Karim Benzema è una delle certezze del Real Madrid. L’attaccante, alle merengues dal 2009, ha segnato 14 reti prima dell’interruzione della Liga a causa dell’emergenza Coronavirus, tenendo a galla i madrileni nella lotta scudetto con il Barcellona. Il francese, in queste ore, ha parlato alla televisione dell’Olympique Lione, club nel quale ha iniziato la sua carriera. Queste le sue parole riportate da AS.

PASSATO, PRESENTE E FUTURO – “Sono diventato quello che sono grazie al Lione. Un ritorno? Al momento no, voglio continuare a fare la storia del Real Madrid, che è il miglior club al mondo. Quello che sarà, invece, non si può sapere. Terminare all’Olympique la mia carriera? Perché no… I compagni migliori che ho avuto in Francia? Mi è piaciuto molto giocare con Juninho Pernambucano e Wiltord”.

