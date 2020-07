Berbatov duro con Bale: “Ha mancato di rispetto al Real, meglio che se ne vada”

Non è un periodo facile questo per Gareth Bale. Il gallese sembra essere fuori dai piani di Zinedine Zidane e le foto che lo ritraggono mentre si appisola in panchina hanno fatto infuriare i tifosi del Real Madrid sparsi per il mondo. I supporter l’hanno vista come una totale mancanza di rispetto e anche un ex giocatore del Manchester United dà loro ragione.

BERBATOV: “BALE VADA VIA DA MADRID”

Si tratta di Dimitar Berbatov. L’ex attaccante bulgaro ora ambasciatore di BetFair ha parlato nel corso di un’intervista ad AS del comportamento dell’ex Tottenham: “Quando l’ho visto sono impazzito. Non potevo crederci che stesse seduto in quel modo con la mascherina posizionata come se stesse dormendo. Tutto questo mostra un’incredibile mancanza di rispetto e professionalità verso il Real Madrid. Ha esagerato. Fossi un tifoso sarei molto arrabbiato, è meglio che se ne vada. Non appoggerei mai un comportamento del genere”.