Betis Siviglia, pioggia di peluche per i bambini allo stadio

A Natale siamo tutti più buoni. In Spagna, i tifosi del Betis Siviglia, forse, lo sono anche di più. Come da tradizione, nella sfida prima delle feste natalizie, i tifosi sono stati chiamati a dimostrare la loro solidarietà nei confronti dei più sfortunati. In che modo? Portando con sé tanti peluche e lanciandoli allo stadio.

INIZIATIVA – Per il secondo anno consecutivo, ecco la società spagnola promuovere l’importante iniziativa per i bambini più sfortunati in modo da non lasciare nessuno senza un dono. Il pubblico del Betis ha risposto alla grande in occasione della gara contro l’Atletico Madrid, con ben 17.500 peluche lanciati e messi a disposizione dei più bisognosi, insieme ad altri giocattoli.