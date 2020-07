Blanc pronto al ritorno da allenatore: c’è il Valencia per lui

Laurent Blanc è pronto a tornare a sedersi su una panchina. L’ex giocatore francese, nonché ex ct della Francia e allenatore anche del Psg sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l’ultima esperienza conclusasi nel 2016. Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, al Valencia.

Blanc: ritorno su una panchina

Come scrive L’Equipe, il tecnico francese potrebbe diventare l’allenatore di Valencia. Da quanto si apprende, Blanc è l’opzione principale per il club spagnolo. Grande esperienza in campo internazionale come giocatore, il tecnico francese vanta certamente caratteristiche importanti al fine di essere scelto, non da meno la sua abilità con lo spagnolo che agevolerebbe subito i rapporti con la squadra. Al momento dopo l’addio di Celades, il Valencia aspetta di conosce chi sarà il futuro allenatore. L’ex giocatore anche dell’Inter potrebbe essere il prescelto.

