Bomba dall’Argentina, Messi furioso con il Barça dopo il colloquio con Koeman

Leo Messi e il Barcellona sembrano essere sempre più lontani. Dopo 20 anni le strade sembrano destinate a dividersi chiudendo di fatto l’era più vincente della storia blaugrana. L’uomo simbolo del club sembra essere infastidito da alcuni atteggiamenti della società, a partire dall’esonero di Valverde, fino ad arrivare allo scandalo Barça Gate. L’8-2 incassato contro il Bayern Monaco è stata la goccia che avrebbe spinto l’argentino a meditare il clamoroso addio.

MESSI FURIOSO CON IL BARCELLONA

Dopo l’eliminazione in Champions il consiglio direttivo ha provato ad accontentare la Pulga mandando via sia Setien sia Abidal, ma l’arrivo di Koeman non sarebbe abbastanza per trattenere il fuoriclasse. Il neo allenatore olandese ha incontrato Messi per capire le sue intenzioni e nei giorni successivi è emersa una frase dell’argentino che dice tutto sul suo addio ai blaugrana: “Mi vedo più dentro che fuori“. Una dichiarazione diventata subito di dominio pubblico facendo infuriare Leo Messi con il club. L’addio è sempre più vicino. A riportarlo è il Clarin.