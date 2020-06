Borja Iglesias, unghie smaltate di nero per George Floyd ma sui social scatta l’attacco omofobo

Un gesto speciale per essere solidale con quanto accaduto a George Floyd negli States. Ma Borja Iglesias mai avrebbe pensato di finire al centro di polemiche in ambito omofobo. Il calciatore del Betis Siviglia aveva deciso alcuni giorni fa di colorarsi le unghie con smalto nero per mostrare la sua vicinanza ai fatti che hanno visto la morte del ragazzo di colore a Minneapolis ad opera della polizia. Peccato che sui social, il suo gesto, sia stato interpretato come un comportamento omosessuale.

Diversi i commenti arrivati al calciatore nel suo scatto su Twitter e tanti gli insulti omofobi irripetibili. “Maricon”, si legge in quasi tutti i messaggi dagli haters. Una scelta, quella di Borja Iglesias che poteva essere anche un modo per dare sostegno proprio agli omosessuali ma che gli ha portato solo insulti e commenti spregevoli.