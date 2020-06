Braithwaite sulla trattativa con il Barça: “Mia moglie pensava avessi un’amante”

Durante il mese di gennaio, la vita calcistica di Martin Braithwaite è cambiata radialmente. Dall’essere l’attaccante di punta del Leganes, il norvegese è diventato una riserva al Barcellona, ma quando squadre di questo calibro chiamano è difficile dire di no. Con Suarez fuori dai giochi i blaugrana erano costretti ad intervenire sul mercato e la scelta è ricaduta proprio sul norvegese.

L’amante Barcellona

Le trattative di mercato sono spesso frenetiche e non hanno mai orari. I cellulari bollono e ogni minuto è fondamentale per la buona riuscita dell’affare. Braithwaite ne sa qualcosa e parlando della trattativa che l’avrebbe portato al Barcellona ha dichiarato: “Ho ricevuto tantissime telefonate, ma non ho detto nulla a nessuno. Nemmeno a mia moglie. Lei infatti cominciò a sospettare qualcosa perché uscivo sempre di casa, anche nel freddo di Madrid“.

Giocare con Messi

L’ex Leganes ha poi parlato della sensazione di giocare insieme a Leo Messi: “Devi essere sempre molto concentrato. Sto assorbendo tutto il possibile – ha proseguito il classe ’91 – e nel Barcellona bisogna essere molto bravi a giocare con i piedi nell’area piccola. Gli allenamenti si basano sempre su questo. Io ho già notato i miei miglioramenti seppur sia qui da poco”. Queste le sue parole al Daily Mail.