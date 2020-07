Bufera Barcellona: gesto polemico di Piqué contro Var e Real Madrid

Continua la battaglia in Liga tra Barcellona e Real Madrid. Dopo l’ennesimo successo dei blancos grazie ad un rigore, la risposta blaugrana non si è fatta attendere. Netto il 4-1 fuori casa imposto al Villarreal. Un poker che, però, ha visto tante polemiche, durante e dopo il match. Tra i protagonisti assoluti il difensore Gerard Piqué.

Piqué, il gesto polemico contro Var e Real Madrid

Il Barcellona ha nuovamente ritrovato il +3 nella gara contro il Villarreal. Una vittoria che serviva per spazzare via qualche polemica e malumore di troppo. Ma anche in una serata dove, apparentemente, le cose stavano andando bene, ecco il Var prendersi la scena e con lui anche Gerard Piqué. Intorno al 70° minuto di gioco, un’ottima azione collettiva del Barça, ha mandato i gol Messi. Una festa durata poco dato che l’arbitro ha subito interrotto per il consulto Var. Da qui l’inizio della scenta da parte di Piqué. Il difensore, durante l’attesa sulla decisione della direzione di gara, è stato inquadrato dalle telecamere, e ha mimato un gesto con le mani come se stesse maneggiando qualcuno o stesse comandando la stanza del Var dove si occupavano di stabilire se fosse gol regolare o meno. Un gesto che potrebbe anche essere riferito al Real Madrid, protagonista un altro successo, l’ultimo contro l’Atletico Bilbao, grazie ad un rigore. Non è la prima volta che Piqué è abbastanza esplicito con le sue parole e suoi gesti riguardo a certe opinioni sui favori ricevuti dal Real Madrid. Insomma, la battaglia in Liga è ancora più dura e… polemica.

