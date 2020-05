Bufera Siviglia, la Liga scrive ai club: “A rischio la ripresa del campionato”

La folle decisione di alcuni giocatori del Siviglia di fare una festa violando il protocollo non è passata inosservata. Né al mondo del web e nemmeno al presidente della Liga Tebas. A distanza di alcune ore, il numero uno della massima serie spagnola ha scritto una lettera a tutti i club affinché non si verifichino più fatti del genere.

Ripresa a repentaglio

Secondo quanto riportato da As, Tebas ha usato parole dure per condannare il gesto: “Nelle ultime ore abbiamo scoperto che alcuni giocatori hanno violato le norme sanitarie, facendolo sapere al mondo del web denotando un rilassamento in questa fase finale di emergenza. È un comportamento del tutto inappropriato e inammissibile. Mettono a rischio la ripresa del campionato. Qualsiasi forma di rilassamento nel rispettare le norme, è una grande mancanza di rispetto nei confronti della Liga, ai club, ai giocatori e agli allenatori“.

Banega chiede scusa

Intanto sono arrivate le scuse di uno dei giocatori coinvolti nella bufera, ovvero Ever Banega: “Chiediamo scusa al nostro club, ai nostri tifosi e alla società in generale. Non si ripeterà più. Ora vogliamo solo tornare a giocare il prima possibile”.