Burgos, addio all’Atletico? Possibile sostituto un ex Inter

Dopo otto stagioni potrebbe essere giunta alla conclusione la storia tra German Burgos e l’Atletico di Madrid. L’ex portiere argentino, ormai inseparabile vice di Diego Simeone, sembra intenzionato a dare una svolta alla sua avventura da allenatore. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca, che afferma anche di un possibile approdo al River Plate. Al suo posto potrebbe arrivare un ex Inter: si tratta di Nelson Vivas, ex vice dello stesso Simeone tra il 2006 e il 2008, prima dell’approdo del Cholo in Europa.