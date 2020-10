Busquets rivela: “Stagione deludente? Dovremmo parlarne per sei ore…”

Il Barcellona prepara la rivincita dopo una stagione altamente deludente. I catalani hanno concluso al secondo posto la Liga, uscendo ai quarti di Copa del Rey e di Champions League. In quest’ultima competizione hanno persino incassato un clamoroso 8-2 dal Bayern Monaco. Insomma un vero e proprio disastro a cui i blaugrana provano a porre rimedio con un nuovo ciclo.

CAMBIAMENTO

Sergio Busquets prova a mostrarsi fiducioso, almeno stando a quanto dichiarato ai media negli ultimi giorni. Queste le sue parole riportate dal Daily Mail: “Se mi fermassi a dare la mia opinione con attenzione, potrebbero essere cinque o sei ore. Sul campo non è stato il nostro anno migliore. Il calcio è uno sport di squadra e se non stai bene collettivamente, non lo sarai individualmente. Ma è già successo e abbiamo una nuova opportunità. Le cose sono cambiate e speriamo che vada meglio”.