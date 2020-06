Butragueno si tiene stretto Sergio Ramos: “Una leggenda. Vogliamo resti molti anni”

Emilio Butragueno, direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, ha parlato, come riporta As, del futuro di Sergio Ramos, capitano dei blancos in scadenza di contratto nel giugno 2021.

CON NOI ANCORA A LUNGO – “Prima di tutto devo dire che Sergio ha fatto ancora una volta una partita sensazionale”, ha detto Butragueno in riferimento al match del Real Madrid contro l’Eibar vinto dai blancos per 3-1 con gol anche del capitano. “È un vero leader, è il nostro capitano e una leggenda del calcio. Siamo soddisfatti di lui e onorati che sia un nostro calciatore. Vogliamo che resti qui molti anni perché è uno dei grandi della storia del Real Madrid, senza alcun dubbio”.