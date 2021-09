Cadice ferma Barcellona e i tifosi prendono in giro i blaugrana: “Dove sta Leo Messi?”

I tifosi del Cadice festeggiano per lo 0-0 contro i più quotati blaugrana e prendono in giro i rivali sulla partenza del loro ex asso argentino

Redazione ITASportPress

Momento di difficoltà in casa Barcellona dove la posizione del tecnico Ronald Koeman sembra essere assolutamente a rischio. In tal senso, non contribuirà a rendere le cose più semplici il pareggio esterno dei blaugrana in casa del Cadice. 0-0 ed ennesimo risultato flop per i catalani che oltre a fare i conti con i soli nove punti in classifica, devono anche subire gli sfottò dei tifosi rivali.

Ebbene sì, perché dopo la partita, come riportano le immagini condivise via social da El Chiringuito Tv, i fan del Cadice hanno deciso di sottolineare il buon pari appena ottenuto prendendo in giro il Barcellona e i suoi tifosi. In che modo? Con alcuni cori che rimarcano l'assenza di Lionel Messi che, in passato, ha tolto le castagne dal fuoco in diverse partite bloccate come lo è stata quella disputata nella notte. "Dove sta Messi?! Dove sta Messi!?". Queste le parole dei fan di casa all'indirizzo dei rivali con il riferimento all'addio del sei volte Pallone d'Oro, passato nelle scorse settimane ai campioni francesi del Paris Saint-Germain.