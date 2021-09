Camavinga: “Real Madrid, un sogno essere qui. E ora voglio la Champions”

Camavinga racconta la sua esperienza nella presentazione come calciatore del Real Madrid

E' sicuramente il colpo di mercato più interessante e promettente messo a segno dal Real Madrid. Eduardo Camavinga spera di poter dimostrare anche con la divisa dei Blancos il suo talento. In attesa del responso del campo, il giovane attaccante si presenta alla stampa: "Dover scappare dalla guerra mi ha reso più forte. Devo tanto soprattutto ala mia famiglia, che mi ha aiutato molto e quando gioco, gioco per loro. Non penso ai soldi, ho realizzato un sogno che avevo sin da bambino. Quando mi hanno detto che potevo firmare per il Real non ho pensato ad altro. So che era interessato già due anni fa, ma io mi preoccupo solo di giocare. Al resto pensano i miei genitori. Il primo pensiero che associo al Real Madrid è la Champions League, ma non dimentico nemmeno Figo, Zidane, tutti i grandi giocatori che sono stati qui".