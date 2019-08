Campioni in campo e… a poker: lo strano caso di Piqué e Vidal

In campo sono due capisaldi del Barcellona. Gerard Piqué è un difensore atipico, bravo sia a stoppare le offensive degli avversari che a spingersi in avanti per cercare il gol. Arturo Vidal è un guerriero in mezzo al campo con l’abitudine a tentare la sortita in attacco. Eppure entrambi sono assai validi anche in altri ambiti diversi e apparentemente inconciliabili col calcio. Infatti, sia il difensore che il centrocampista hanno ben figurato al torneo di poker da 25.000. E al termine della serata vissuta tra sorrisi ed ironia, Piqué e Vidal hanno pure concluso con un discreto gruzzoletto. L’ex Juve ha terminato al quinto posto con 134.460 euro, mentre il totem del Barcellona si è piazzato in seconda posizione con 352.950 euro.