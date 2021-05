Canizares colpito dal Chelsea: “Squadra magnifica, può vincere la Champions”

L'ex portiere esalta il trionfo dei Blues

Il trionfo del Chelsea sul Real Madrid ha stupito tutti per il divario fisico e atletico tra le due formazioni. I Blues approdano in finale di Champions League contro il Manchester City. L'ex portiere Santiago Canizares è rimasto impressionato dal trionfo della formazione inglese contro i Blancos. Lo spagnolo ne ha parlato a Movistar +: "Il Chelsea è una squadra magnifica, equilibrata e ben disposta in campo. Ha grandi opzioni di vincere la Champions secondo me, con un allenatore di livello che riesce a esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori e nasconderne al contempo i difetti. Il Real Madrid ha avuto un paio di occasioni per fargli male ieri, ma il portiere dei Blues è stato decisivo".