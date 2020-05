Cannavaro consiglia il Real: “Ha bisogno di giocatori come Mbappé”

Kylian Mbappé è ormai un giocatore che è sulla bocca di tutti. Il classe 1998 ha giù in bacheca un mondiale vinto da protagonista con la Francia e la bacheca è pronta ad ospitare altri trofei. L’attaccante francese è sulla bocca di tutte le big europee e ci sarebbe da stupirsi se quest’estate non arrivasse nessun’offerta per lui. Difficile sarà così, considerato il grande interesse del Real Madrid per il giocatore.

Cannavaro consiglia il Real Madrid

L’ex difensore della Nazionale e del Real Madrid Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di As riguardo il suo passato in maglia Blanca e non solo. Il Pallone d’Oro ha infatti consigliato un colpo di mercato al suo ex club: “Il Madrid ha bisogno di gente come Mbappé. E’ giovane e può seguire il cammino di Cristiano Ronaldo. C’è da ricordarsi anche che la dirigenza del PSG non ha bisogno di soldi, è ambiziosa e vuole vincere la Champions League. Il presidente del Paris-Saint Germain non è una persona che non lotta. Li conosco molto bene, prima di lasciarlo andare lotteranno molto”. Queste le parole di Fabio Cannavaro che al quotidiano spagnolo ha parlato anche della famosa testata di Zidane a Materazzi.

L’errore di Zinedine Zidane

Interrogato sul gesto di Zidane in finale mondiale, Cannavaro ha detto: “Ho molto rispetto per Zidane per quello che ha fatto nel calcio, ma in quella circostanza sbagliò eccome. Uscire così dopo la sua ultima partita della carriera non è bello. In campo si può dire di tutto, ma le cose terminano lì. Tutti e due hanno sbagliato. Mi è dispiaciuto vedere Zidane andarsene così. Mi ricordo ancora il colpo, fu molto duro”. Dopo aver alzato il Mondiale quell’anno, Cannavaro si aggiudicò anche il Pallone d’Oro. In quell’estate, dopo lo scandalo Calciopoli, si trasferì al Real Madrid

