Caos a Barcellona, la Liga chiede di spostare il Clasico a Madrid

Tensione a Barcellona, con la Liga che ha chiesto alla Federcalcio iberica di far disputare il Clasico in programma il prossimo 26 ottobre tra blaugrana e Real Madrid al Bernabeu invece che al Camp Nou. A riportarlo è El Pais, che sottolinea come a causa delle recenti condanne al carcere per alcuni politici indipendentisti sarebbe elevato il rischio di incidenti, con inoltre una grande manifestazione in programma il giorno stesso della gara che potrebbe surriscaldare ulteriormente gli animi.

Nelle prossime ore, dopo aver sentito anche i due club, la Federazione prenderà una decisione definitiva.