Carvajal: “Ripresa? Abbiamo avuto problemi a… controllare la palla”

Il calcio in Europa prova a ripartire. Se la Bundesliga ricomincia quest’oggi con le partite, in Italia, Inghilterra e Spagna la situazione è ancora indietro. Proprio per quanto riguarda La Liga, le squadre sono di recente tornate a muovere i primi passi dopo due mesi di stop totale. Al Real Madrid, non senza qualche problema, per stessa ammissone di Dani Carvajal.

Questione di feeling: parla Carvajal

Parlando all’Evening Standard, il difensore del Real Madrid ha espresso la sua opinione sulla ripresa degli allenamenti ammettendo di aver avuto qualche piccolo problema di confidenza… col pallone: “Tornare al centro sportivo con la squadra è un grande passo in avanti per noi. Ora possiamo lavorare su qualsiasi cosa, abbiamo tutto a nostra disposizione. È impossibile allenarsi a casa. Sicuramente non è come essere qui sul campo”, ha detto Carvajal che poi ha ammesso: “Il primo giorno è stato persino difficile controllare la palla. Ma a poco a poco tutto tornerà come prima. La cosa più importante è godersi il momento, anche se questo è un po’ strano. È difficile allenarsi ed è come quando torni dopo un lungo infortunio. Dobbiamo seguire il protocollo de La Liga e rispettare le regole”.