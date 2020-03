Casemiro: “Non giocavo al Real, poi Zidane mi ha fatto una promessa…”

Come in tanti settori, anche nel calcio serve pazienza. Non tutti i grandi cicli si aprono in maniera fragorosa. Un esempio? Il Real Madrid vincitore della Champions League tra il 2016 e il 2018. La stagione risultò piuttosto complicata con l’esonero di Rafa Benitez e l’arrivo in panchina di Zinedine Zidane. Uno dei giocatori che faticò ad ingranare fu Casemiro. Il centrocampista brasiliano non riuscì ad imporsi nemmeno con il tecnico francese, finché Zizou non toccò le corde giuste.

PROMESSA – Casemiro ha ricordato un particolare aneddoto ai microfoni di Movistar +: “Ricordo che quando è arrivato Zizou, le prime cinque partite con cui non avevo giocato Mi disse: ‘Che ti succede? Ho sentito parlare molto bene di te’. Sono andato nel suo ufficio. Gli ho detto: ‘Mister, siamo a gennaio. Voglio recitare un ruolo da protagonista, voglio giocare’. E lui mi ha risposto: “Caso, calma, perché quando inizi a giocare non smetterai più”. Una profezia che ha portato con sé tre Champions League consecutive.