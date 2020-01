Casemiro trascinatore, manda il Siviglia al tappeto: il Real è in vetta

Il Real Madrid ritrova un super Casemiro. Il brasiliano è il grande protagonista della sfida del Santiago Bernabeu tra i Blancos e il Siviglia. Un match cruciale per la Liga, dato che gli andalusi si trovavano a cinque punti di distanza dalle Merengues, in testa insieme al Barcellona. Nel primo tempo sono proprio gli ospiti a rendersi maggiormente minacciosi, vedendosi cancellato il vantaggio dal Var in un’occasione. Il Real incassa e aspetta il momento giusto per colpire. E nella ripresa arriva la svolta: triangolo tra Casemiro e Jovic, il centrocampista brasiliano trova una parabola beffarda che trafigge il portiere e regala il vantaggio ai Blancos al 57′. La risposta del Siviglia di materializza al 64′ con il tiro di De Jong che si insacca alle spalle di Courtois. Ma cinque minuti dopo il Real passa di nuovo in vantaggio: cross di Lucas Vazquez e colpo di testa vincente di Casemiro per il nuovo e definitivo scatto delle Merengues. Finisce 2-1. Il Siviglia saluta il titolo, mentre i Blancos staccano provvisoriamente il Barcellona.