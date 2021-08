Casillas: “Sarebbe bello veder vincere prossima Liga a chi non vince mai”

Parla l'ex portiere del Real Madrid sulla prossima stagione

Interessanti dichiarazioni riportate da AS da parte di Iker Casillas, storico ex portiere anche del Real Madrid. In occasione del Gran Gala de LaLiga, l'ex estremo difensore si è soffermato sulla prossima stagione in Spagna facendo un pronostico sull'andamento del campionato.