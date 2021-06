Casillas si propone da paciere: “Sergio Ramos e Real, trovate un accordo!”

Sergio Ramos e il Real Madrid potrebbero separarsi. Iker Casillas esprime il suo punto di vista sulla vicenda

Sembra sempre più marcata la distanza tra Sergio Ramos e il Real Madrid. Il difensore spagnolo, capitano delle Merengues, potrebbe lasciare il club madridista dopo oltre tre lustri. Sarebbe un divorzio storico e impensabile, dato che il sodalizio sembrava indissolubile. Il dispiacere è tanto per i tifosi dei Blancos perché rischierebbero di subire lo stesso shock di sei anni fa, quando dovettero salutare Iker Casillas. Il portiere spagnolo, bandiera storica del Real, lasciò la società in cui era cresciuto. Lo stesso Casillas ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del Mundo Deportivo: "Per il bene del calcio, spero che le due parti possano trovare un punto di unione, in modo che tutti siano contenti. Io non ne so nulla, non mi hanno detto niente di quello che sta succedendo".