Caso Bale: out con il Real, ma si allena con il Galles

Il caso Bale si arricchisce di una nuova puntata. Il giocatore, in ritiro con la nazionale gallese in vista dei prossimi impegni valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020, si è allenato regolarmente agli ordini del commissario tecnico Ryan Giggs, mandando su tutte le furie la dirigenza del Real Madrid. Con i blancos, infatti, l’ex Tottenham non si allena ormai da settimane a causa di un infortunio accusato lo scorso 13 ottobre durante una gara contro la Croazia con il Galles. Nonostante ciò Bale, tra le polemiche, è stato convocato dalla propria nazionale, con la quale, a quanto pare, non sembra aver alcun problema fisico…