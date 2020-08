Caso Messi, dalla Spagna tutti gli scenari sul suo futuro

I tifosi del Barcellona in queste ore sono in fibrillazione dopo l’incontro tra Leo Messi e Ronald Koeman. Secondo quanto emerso la Pulga avrebbe confidato al nuovo allenatore di non sentirsi più parte del progetto aprendo di fatto alla sua cessione. Potrebbe dunque chiudersi l’era Messi in Catalunya e l’argentino potrebbe scegliere una nuova avventura.

SPORT: “SOLO INTER, JUVE E PSG POSSONO AVERE MESSI”

Quale sarà la prossima tappa di Leo Messi? Difficile prevederlo anche se la pista Inter sembra essere ad oggi la più percorribile. Un’altra squadra al quale è stato accostato l’argentino è il PSG e in queste ore si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Sono queste infatti, secondo il quotidiano Sport le uniche squadre in grado di potersi permettere il fuoriclasse. Discorso più complicato per la Juventus considerata la presenza di CR7 in rosa, ma nel calcio mai dire mai. Nel 2021 è comunque probabile che vedremo Messi lontano dal Camp Nou.