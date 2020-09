Caso Messi, il padre Jorge replica alla Liga: “La clausola da 700 milioni non vale”

Altro giro, altro regalo. La vicenda Messi-Barcellona continua a tenere inevitabilmente banco su tutti i siti di informazione sportiva. Il clamoroso divorzio tra il marziano e il club che l’ha reso grande sembrava impronosticabile eppure in questi giorni stiamo assistendo ad una vera e propria battaglia legale tra le parti. Dopo il comunicato della Liga che confermava la clausola di 700 milioni sull’argentino, ecco che è arrivata la tanto attesa risposta dei legali del giocatore.

MESSI, LA CLAUSOLA NON VALE

Con una lettera firmata Jorge Messi, papà e rappresentante del giocatore, il team di legali della Pulce ha dichiarato che la clausola non è applicabile nella stagione 2019/2020. Un dettaglio destinato a cambiare decisamente lo scenario, con Messi che potrebbe così avere il via libera di lasciare Barcellona. Questo nel dettaglio la lettera firmata dal papà della Pulga:

“1) Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concludano che il suddetto avrebbe una “clausola di rescissione” applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la clausola unilaterale per liberarsi, con effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020.

2) Ciò è dovuto a un evidente errore della Liga. Così come indica letteralmente la clausola 8.2.3.6 del contratto firmato dal giocatore col club: “questo indennizzo non si applicherà qualora la risoluzione del contratto per decisione unilaterale del giocatore abbia effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020”.

È ovvio quindi che la querelle è destinata a continuare, ma se quanto scritto dagli avvocati fosse vero allora l’argentino lascerà con ogni probabilità il club. La partita è più che aperta.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE